طريقة عمل حساء الخضروات

لا يوجد شيء أفضل من وعاء كبير من حساء الخضار دون الحاجة إلى الكثير من الجهد إنه حساء صحي ومريح ولذيذ سيحبه الجميع

المقادير اللازمة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 بصلة صفراء مفرومة

3 حبات جزر مقشرة ومفرومة

2 كرفس مفروم

6 فصوص ثوم ، مفرومة

1 علبة طماطم مقطعة (794 جم)

▢نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحو

1 ملعقة كبيرة زعتر طازج مفروم أو 1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

6 أكواب من مرق الدجاج أو مرق الخضار (1440 مل)

بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات (450 جرام)

2 كوب فاصولياء خضراء طازجة أو فاصوليا خضراء مجمدة (260 جم)

1½ كوب ذرة طازجة أو ذرة مجمدة (214 جم)

2 ورق الغار

1-2 ملاعق صغيرة ملح

1½ كوب بازلاء طازجة أو بازلاء مجمدة (200 جم)

كوب بقدونس مفروم طازج

طريقة العمل

سخني زيت الزيتون على نار متوسطة

أضيفي البصل ويطهى مع التحريك بشكل متكرر حتى يبدأ البصل في التحول إلى اللون البني حوالي 10 إلى 15 دقيقة

يضاف الجزر والكرفس والثوم ويطهى لمدة 5 دقائق

قللي الحرارة إذا بدأ أي شيء في الالتصاق والحرق

نضيف مكعبات الطماطم والزعتر والفلفل الأسود

يترك على نار خفيفة مع التحريك من حين لآخر لمدة 10 دقائق أو حتى يتبخر معظم السائل

صبي المرق واكشطي قاع الإناء بملعقتك لتفكيك أي خضروات قد تكون عالقة

أضيفي البطاطس والفاصوليا الخضراء والذرة وورق الغار وملعقة صغيرة من الملح واتركيه ليغلي

اخفضي الحرارة إلى متوسطة

تترك على نار خفيفة حتى تنضج البطاطس لحوالي 20 إلى 30 دقيقة

تذوقيها واضيفي مزيدا من الملح لو تطلب الامر

تقلب البازلاء

تطهي لمدة 10 دقائق

يضاف البقدونس قبل التقديم مباشرة