ضبط «23» متاجرا بالحطب المحلي

الرياض ـ البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (23) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (69) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب. وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.