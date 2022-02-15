المحليات

صندوق الوقف الصحي يقدم خدماته العلاجية لأكثر من 3570 مستفيداً

صحيفة البلادaccess_time14 / رجب / 1443 هـ      15 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

قدمت منصة شفاء التابعة لصندوق الوقف الصحي خدماتها العلاجية لأكثر من 3570 مستفيداً بالتعاون مع عدد الجمعيات الصحية الأهلية في أنحاء المملكة؛ لعلاج الحالات العاجلة، وأمراض الأطفال، والعيون، والسرطان، بالإضافة إلى مساندة مرضى الفشل الكلوي.

ويهدف الصندوق من خلال منصّة شفاء إلى تخفيف معاناة المرضى المحتاجين؛ وإيجاد قناة سهلة وموثوقة للمجتمع لتقديم تبرعاتهم ومساندة من ليس لديهم أهلية علاج داخل المملكة للوصول للخدمة العلاجية، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات الصحية الأهلية من المساهمة في علاج المرضى بجميع أنحاء المملكة وحسب تخصصاتها التي بلغ عددها أكثر من 50 جمعية صحية.
وتُعد منصّة شفاء أول منصّة وطنية متخصصة بالعلاج الخيري؛ أطلقها الصندوق لإيجاد قناة تستوعب رغبة المجتمع في مساعدة الآخرين، وتتميز بسرعة الاستجابة للشرائح الأكثر حاجة للخدمة العلاجية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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