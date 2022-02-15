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شيخ الأزهر يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

صحيفة البلادaccess_time14 / رجب / 1443 هـ      15 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة : البلاد

استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم بمقر المشيخة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية لرئاسة أعمال الدورة الـ13 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات وسبل تعزيز التعاون المشترك .

وأكد شيخ الأزهر عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، معربًا عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ، ولما يقوم به من جهود في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه أعرب معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن تقديره لشيخ الأزهر وعلمائه، منوها بعمق العلاقات والتنسيق الدائم والمستمر مع الأزهر الذي يحظى بمكانة كبيرة على مستوى العالم الإسلامي.

ibrahim

كتب بواسطة

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