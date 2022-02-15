سقوط مئات الطيور المهاجرة النافقة من الجو بالمكسيك

شهدت سماء المكسيك مؤخرا، ظاهرة غريبة غامضة تمثلت بسقوط مئات من الطيور المهاجرة من الجو

وأبلغ المواطنون في ولاية تشيواوا صباح يوم 7 فبراير، عن عثورهم على مئات الطيور النافقة بمنطقة ألفارو أوبريغون

وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة من طيور الشحرور، وهي تسقط فجأة على الأرض

ووقعت الحادثة الغامضة للطيور المهاجرة من كندا، حيث تقصد المكسيك في فصل الشتاء، كذلك أظهرت فيديوهات عمليات جمع الطيور النافقة التي بدت بلا حراك في الشوارع

طبيب بيطري أرجع الظاهرة الغريبة إلى استنشاق الطيور لأبخرة سامة، أو تعرضها للصعق الكهربائي بعد استراحتها على أسلاك الطاقة بأعداد كبيرة

وأرجع عالم البيئة البريطاني ريتشارد بروتون الظاهرة إلى وجود طير جارح هاجم السرب الأمر الذي قد تسبب في فزع الطيور،

وبالتالي اصطدامها بخط التيار الكهربائي وموتها صعقا

جدير بالذكر أن السلطات المكسيكية قامت بأخذ عينات من الطيور النافقة بغرض إخضاعها للتشريح، من أجل معرفة سبب وفاتها