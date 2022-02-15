جزيرة الوصل جنة الشعاب المرجانية

حقل ـ البلاد

تقع “جزيرة الوصل” بمحافظة حقل في منطقة تبوك، على مساحة تصل إلى 22 ألف متر أقصى شمال غرب المملكة بخليج العقبة، وتبعد نحو 500 متر عن الشاطىء.

وتعد الجزيرة أحد أهم عوامل الجذب السياحي، للمنطقة لما تتميز به من تنوع للشعاب المرجانية بها ووجود مختلف أنواع الكائنات البحرية حولها.

ويسهم شاطئها بتدرجاته اللونية ومياهه الفيروزية الصافية بتجربة سياحية فريدة من نوعها، يضاف إلى ذلك اعتدال مناخها وانخفاض نسبة الرطوبة بها، فهي لؤلؤة مكنونة مقابل شواطىء المحافظة، ويمثل غروب الشمس حين تتوارى خلف الجبال المقابلة للجزيرة بعداً آخر لجمالها ومنظراً طبيعياً يدعو إلى التدبر والتفكر ومشهداً فريداً قل نظيره.

وأوضح مدرب الغوص عمر أبو العز أن جزيرة الوصل ترتبط مع الشاطئ بشعاب مرجاني مغمور تبرز أجزاء منه بالتزامن مع ظاهرة الجزر، مبيناً أنها تضم أنواعاً مختلفة من الشعاب المرجانية كمرجان المخ، والمنضدة، والمرجان، وسادي الشكل، والمرجان الناري، ومرجان سوفت ،وأشار إلى أن شعابها المرجانية تزخر بالكثير من أنواع الأسماك المختلفة فهي تشكل مأوى لأسماك الهامور والنيمو والترباني، وأسماك الزينة بألوانها الزاهية.