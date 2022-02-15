الرياضة تشكيل اللجنة التنسيقية الخليجية لكرة السلة

الرياض- البلاد

شكلت الجمعية العمومية للاتحادات الخليجية التابعة للمكتب التنفيذي الآسيوي للاتحاد الدولي لكرة السلة أعضاء اللجنة التنسيقية برئاسة عبداللطيف الفردان من الإمارات العربية وعضوية الدكتور غسان طاشكندي من السعودية، وسام عبدالعزيز من مملكة البحرين وخلفان النابعي من سلطنة عمان، ومحمد المغيصيب من قطر، ورشيد العنزي من الكويت واختيار سالم المطوع أمينًا عاما للجنة من الإمارات العربية المتحدة. وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور المدير التنفيذي للمكتب التنفيذي الآسيوي لكرة السلة السيد هاكوب خاجيريان. وقد ارتأت الجمعية استمرار استضافة دولة الامارات العربية المتحدة مقر اللجنة التنسيقية حتى انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٣م.