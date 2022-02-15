تشغيل محطة تموين السفن بالميناء الصناعي

الرياض- البلاد

وقّعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عقداً استثمارياً مع “شركة الصفانية للملاحة” لتشغيل وصيانة محطة تموين السفن بالوقود، وذلك في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بمساحة إجمالية تبلغ (20) ألف متر مربع.

وستقوم شركة “الصفانية للملاحة” وفقاً للعقد الذي جرى توقيعه من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، ورئيس مجلس إدارة شركة الصفانية للملاحة الكابتن سعود بن شحاذة العنزي، بتشغيل وصيانة المحطة وتقديم خدمة إمداد وتزويد السفن القادمة باحتياجاتها من الوقود وزيت الديزل البحري على مدار الساعة ولمدة 10 سنوات.

وتشمل مكوّنات المحطة الرئيسية: خزانات زيت الوقود الثقيل وزيت الديزل البحري، ومحطة الضخ، وأنابيب ومحابس الشبكة، ومحطة قياس كمية الزيت، إضافة إلى نظام التسخين للخزانات ولأنابيب الشبكة ونظام الحماية الكاثودية الخاصة بأنابيب وخزانات المحطة، وغرفة التحكم ونظام السلامة وإطفاء الحريق , مما يضمن عمليات تشغيلية تتبع أفضل المعايير المستخدمة عالميًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري” إن هذه الاتفاقية تأتي تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وامتداداً لمبادرات الهيئة العامة للموانئ للاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية والفرص الاستثمارية الواعدة بالشراكة مع القطاع الخاص.