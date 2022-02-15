تدشين برنامج التدقيق الأمني السنوي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

الرياض : البلاد

دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، برنامج التدقيق الأمني السنوي للعام 2022م ابتداءً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لأمن الطيران واستمرارية الأعمال محمد الفوزان والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض محمد المغلوث وعدد من مسؤولي مفتشي أمن الطيران والجهات الأمنية الحكومية العاملة بالمطار.

ويأتي التدشين بهدف قياس امتثال الجهات العاملة بالمطارات لأحكام البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني لتحقيق أعلى درجات المستوى الأمني، إلى جانب الاطلاع عن قرب بالأعمال والمهام الرقابية لمفتشي أمن الطيران ودورهم الفعال في قياس الأداء ورفع مستوى الأمن في المطارات.

واطلع معالي رئيس هيئة الطيران المدني على آلية عمل التفتيش الأمني في نقطة التدقيق الأمني التي يمر بها العاملون والإجراءات التي تتخذ وفق تطبيق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح معاليه أن الزيارة تأتي للاطلاع على دور النقطة ومهامها الرقابية والأمنية وتحفيزاً لمفتشي أمن الطيران وإبراز دورهم الفعّال في قياس الأداء ورفع مستوى الأمن في المطارات، مشيدا بالتطور التقني الأمني بمطارات المملكة وبمستوى العمل المهني للقائمين عليها وهو بكل تأكيد عمل مشترك لرفع الحس الأمني بين جميع الجهات الحكومية العاملة في المطارات بهدف تحقيق أعلى درجات المستوى الأمني بالمطارات .