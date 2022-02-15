الصحة: أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة

الرياض ـ البلاد

أعلنت وزارة الصحة، امس ، عن ارتفاع طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 1016 حالة، فيما تم أمس الأول الأحد تسجيل 1014 حالة، وذلك بزيادة قدرها حالتين فقط، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 59.5 مليون جرعة لقاح كوورنا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (59590682) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 2227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 3469 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، كشف أمس الأحد، أن منحنى الحالات الحرجة يسجل نزولًا، وأن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تقترب من 60 مليون جرعة، كما اقترب من 24 مليون شخص للمحصنين بجرعتين، وأن أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

وأعلن وزير الصحة فهد الجلاجل في وقت سابق، عن حلول المملكة في المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير الجاري. وقال وزير الصحة -عبر تويتر- : إن «قيادةٌ رشيدة جعلت صحة الإنسان أولاً، ومجتمع تفاعل بالوعي إيجاباً، أثمر أن حلّت السعودية ثانيا بمواجهة كورونا».

إلى ذلك رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية في العام المنصرم 2021م نحو (503) مخالفات تتعلق بعدم التزام منشآت خاضعة لإشرافها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت “الهيئة” أن مفتشيها زاروا خلال تلك الفترة (12.236) منشأة في أنحاء المملكة، نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا. وشملت أبرز المخالفات عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول إلى المنشأة، وعدم استخدام الكمامة الطبية، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم طلب تطبيق “توكلنا” قبل الدخول للمنشأة، إضافًة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُحال تلك المخالفات إلى وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

وكانت “الغذاء والدواء” قد أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويحتوي على عددٍ من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت، إضافة إلى توصيات وزارة الصحة. ويتضمن الدليل متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافةً إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.