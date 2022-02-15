السيطرة على كائنات مفترسة في أحد المتنزهات الخاصة ببريدة

بريدة : البلاد

باشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الأحد، بلاغًا عن عرض كائنات فطرية منها عدد من المفترسات في أحد المتنزهات الخاصة بمدينة بريدة وذلك بشكل غير نظامي ، ما يعد مخالفة لنظام البيئة ولائحته التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها.

‏‎وأوضح المركز أن فريقًا من المتخصصين بالتعاون مع شرطة منطقة القصيم تمكن من السيطرة على الكائنات المفترسة والتي تتضمن أسدا وذئبا بالاضافة الى عدد من الثدييات والطيور والزواحف، وتم تحييد خطرها ونقلها إلى وحدة الايواء التابعة للمركز تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري.

‏‎وأكد المركز أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (بما في ذلك اقتنائها وعرضها ) يعد من المخالفات البيئية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

ودعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة باللوائح التنفيذية لنظام البيئة و الخاصة بالحياة الفطرية بما في ذلك اقتناء او عرض المفترسات وذلك من خلال خدمة تقديم البلاغات بمنصة “فطري” او بالاتصال بالجهات الامنية على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض والرقم 999 في بقية مناطق المملكة محذرًا من خطورة تربية الكائنات المفترسة على حياة الإنسان كما يدعوا المركز كل من يقتني او يربي المفترسات الى سرعة تسليمها للمركز لتجنب ضبطهم وايقاع المخالفات في حقهم.