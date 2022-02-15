صحة و عافية “البمبر” يقي من السكري ويحمي الكبد من التليف!

يحتوي البمبر على فوائد جمة ، فهو غني بالبروتين والدهون ، كما يحتوي على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفينولات والفلافونويدات، التي تعرف بأنها من العناصر المضادة للأكسدة ، كما يتمتع البمبر بخصائص طبية هائلة لعلاج العديد من الحالات الصحية والأمراض الشائعة . ومن أبرز منافع البمبر الصحية أنه مسكن للآلام ومضاد للالتهابات وطادرللديدان ومقاوم للسموم ، كما أنه يعالج الامساك ، ومدر للبول ، ومرطب للجلد ويعمل على تنعيمه وتقليل الجفاف وطارد للبلغم ومضاد للقروح ويعالج الأرق، بالإضافة إلى أنه يقي من الجذام . كما أنه بفضل مركباته الكيميائية على تطهير الجسم من السموم الضارة والدهون الثلاثية التي تتسبب في مرض السكري، ويقلل من الكوليسترول كما أنه يقى الكبد من التليف.