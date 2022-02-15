صحة و عافية

“البمبر” يقي من السكري ويحمي الكبد من التليف!

فرناس حفظيaccess_time14 / رجب / 1443 هـ      15 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يحتوي البمبر على فوائد جمة ، فهو غني بالبروتين والدهون ، كما يحتوي على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفينولات والفلافونويدات، التي تعرف بأنها من العناصر المضادة للأكسدة   ، كما يتمتع البمبر بخصائص طبية هائلة   لعلاج العديد من الحالات الصحية والأمراض الشائعة .

ومن أبرز منافع البمبر الصحية أنه مسكن للآلام ومضاد للالتهابات وطادرللديدان ومقاوم للسموم ، كما أنه يعالج الامساك ، ومدر للبول ، ومرطب للجلد ويعمل على تنعيمه وتقليل الجفاف وطارد للبلغم ومضاد للقروح ويعالج الأرق، بالإضافة إلى أنه يقي من الجذام .

كما أنه بفضل مركباته الكيميائية على تطهير الجسم من السموم الضارة والدهون الثلاثية التي تتسبب في مرض السكري، ويقلل من الكوليسترول كما أنه يقى الكبد من التليف.

vernas hefzy

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