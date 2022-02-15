البرلمان العربي يؤكد أهمية بلورة رؤية عربية برلمانية لمواجهة تحديات المنطقة

القاهرة : البلاد

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أهمية بلورة رؤية عربية برلمانية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الدبلوماسية البرلمانية والتنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية بما يخدم آمال وتطلعات الشعوب العربية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي سيعقد يوم السبت المقبل بمقر جامعة الدول العربية.

وناقش الاجتماع مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي والتي ستصدر عن المؤتمر، تمهيدًا لرفعها إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها، تحت عنوان “رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن”، وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

ويسهم الاجتماع التحضيري في بلورة رؤية عربية برلمانية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات، من خلال تضمين مرئيات ممثلي رؤساء البرلمانات العربية في مشروع الوثيقة، حتى تكون معبرة عن شواغل وهموم كل الدول العربية.