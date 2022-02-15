الإقتصاد

إيلون ماسك يتبرع بـ5.7 مليار دولار للجمعيات الخيرية

نرمين عباسaccess_time14 / رجب / 1443 هـ      15 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

أظهرت بيانات أمس الإثنين أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك تبرع بخمسة ملايين و44 ألفا من أسهم شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم

لصالح مؤسسة خيرية في الفترة ما بين 19 نوفمبر الماضي و29 من الشهر من نفسه

وبلغت قيمة التبرع 5.7 مليار دولار، بناءً على متوسط الأسعار في الأيام التي باع فيها الأسهم

ولم يتم ذكر اسم المؤسسة الخيرية التي تلقت التبرعات في إفصاح ماسك

ويتزامن تبرع ماسك، مع الوقت الذي كان يبيع فيه أسهم في شركة تسلا بمليارات الدولارات لتمويل فاتورة ضريبية

على ممارسة خيارات الأسهم التي يمتلكها في الشركة والتي سيحين نهاية الحق في تنفيذها في أغسطس المقبل

وباع الملياردير الأميركي أسهما بقيمة 16.4 مليار دولار بعد استطلاع آراء مستخدمي منصة تويتر

حول تفريغ 10 في المئة من حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية أوائل نوفمبر تشرين الثاني

ويضع هذا التبرع ماسك في تصنيف ثاني أكبر مانح أميركي في العام الماضي بعد بيل جيتس وميلندا فرينش جيتس، حسبما أظهرت بيانات وقائع العمل الخيري

nermin abbas

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