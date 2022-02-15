إزالة تعديات بنطاق بلدية طيبة

البلاد- ياسر بن يوسف

واصلت أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية مستهدفة مراقبة التعديات والظواهر السلبية والتشوه البصري في الطرق الرئيسية وداخل الأحياء، وأسفرت الجهود الميدانية عن إزالة تعديات على مساحة 2000 متر بنطاق طيبة شرق المحافظة وإزالة عدد من العشوائيات

وذكر رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني أن الفرق الرقابية قامت أثناء جولاتها الميدانية خلال الأسبوع الماضي بضبط اعتداءات على أراضٍ حكومية تم البناء عليها دون مستمسك شرعي أو نظامي، عبارة عن سبعة من “الأحواش” تبلغ مساحتها 2,000 م2، حيث جرى تنفيذ أعمال الإزالة الفورية وذلك وفق الأنظمة والتعليمات،

وضمن جهود البلدية في رصد المشوهات البصرية أضاف م. الزهراني أن الفرق الميدانية أزالت تسع من “الأحواش” المخالفة بحي “الصالحية” حيث تتابع البلدية أعمالها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.