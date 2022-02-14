94,8 % نسبة التعافي في السعودية

الرياض ـ البلاد

قال مركز الإحصاء الخليجي، إنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي تجاوز 106 ملايين و786 ألف جرعة؛ موضحا أن نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة العربية السعودية بلغت 94.8 %، حتى يوم أمس السبت.

وأضاف المركز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 106.786.290 جرعة. كما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 3.361.987 حالة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 3.118.483 حالة، أما إجمالي حالات الوفاة فقد سجل 20.050 حالة حتى يوم السبت 12 فبراير 2022. وأوضح المركز أنَّ نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 94.8%، وفي الإمارات 92.1%، والكويت 92.7%، والبحرين 87.6%، وقطر 97.2%، وعمان 92.5%، فيما وصلت النسبة في دول الخليج مجتمعة 92.8%. إلى ذلك أوضحت وزارة الصحة، سبب تعذر بعض المواطنين حجز موعد لتلقي لقاح كورونا، عبر تطبيقي توكلنا وصحتي. وجاء هذا الإيضاح، خلال إجابة وزارة الصحة على عدد من الاستفسارات والأسئلة الشائعة عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».

سبب تعذر حجز موعد لتلقي لقاح كورونا

وتلقت الوزارة سؤالًا من أحد المواطنين، مفاده: «أنا في جدة شهر وأنا أحاول أحجز لقاح ما يطلع لي في توكلنا ولا صحتي، كلما أحجز يطلع لي لايوجد تورايخ متاحة، ما السبب في ذلك؟». وجاء رد الحساب الرسمي للوزارة خلال تغريدة، على النحو التالي: «يلزم حجز موعد لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال تطبيق صحتي، كما يتم جدولة المواعيد بمراكز اللقاح بشكل مستمر، في حين توفر مواعيد بمدينتك سيتم إظهارها مباشرة من خلال التطبيق». وفي نفس السياق، دعت وزارة الصحة المعتمرين الراغبين في أداء العمرة إلى الالتزام بالاحترازات الأساسية للوقاية من فيروس كورونا، من أجل عمرة صحية وآمنة. وشددت الوزارة على ضرورة اتباع كل معتمر لأربعة احترازات أساسية، وهي التباعد الجسدي، ارتداء الكمامة، تجنب المصافحة، وتعقيم اليدين وغسلها. وأعدت وزارة الصحة إنفوجرافًا بالاحترازات الأساسية الأربعة، وجهته للمعتمرين، مطالبة الجميع بالتعاون وعدم التهاون من أجل عمرة صحية وآمنة.