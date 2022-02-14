متابعات

28 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية

صحيفة البلادaccess_time13 / رجب / 1443 هـ      14 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ البلاد

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد ـ 19” مؤخرا (28168) مخالفة،

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (8276) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (3835) مخالفة، والشرقية بـ (3654)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2448)، ومنطقة القصيم بـ (2147)، ومنطقة حائل بـ (2021)، ومنطقة الجوف بـ (1232)، ومنطقة جازان بـ (1038)، ومنطقة الباحة بـ (826)، ومنطقة تبوك بـ (783) ، ثم منطقة عسير بـ (770)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (532) مخالفة، ومنطقة نجران بـ (606) مخالفات. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *