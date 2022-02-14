الرياضة نجما السباقات الأمريكية” ماندالون وميدنايت ” يتطلعان إلى التألق في كأس السعودية

الرياض – هاني البشر

يلتقي مجددًا بطلا السباقات الأمريكية” ماندالون وميدنايت بوربون” للتنافس في كأس السعودية للفروسية البالغة قيمته 20 مليون دولار. وكان التنافس قد جمع الاثنين في سباق (Grade 3 Louisiana Stakes) الشهر الماضي في “فير جراوندز” عندما حل ماندالون في الصدارة بفارق ثلاث أرباع الطول. وسيتواجهان الآن من جديد في أغلى سباق في العالم” كأس السعودية” الفئة الأولى البالغة مسافته 1800 متراً على الأرضية الرملية في ميدان الملك عبد العزيز في الرياض يوم السبت 26 فبراير الجاري.

وكان (The Louisiana Stakes) أول سباق يخوضه ماندالون منذ أن فاز بشوط (Grade 1 Haskell Stakes) في “مونماوث بارك” في شهر يوليو الماضي. خصوصًا أن ماندلون قد عاد للسباقات بعد إصابة لحقت به، ويعتقد مدربه براد كوكس أنه لا يزال يتحسن قبيل رحلته إلى السعودية لخوض السباق الأغلى في العالم.

وقال: “خاض ماندالون سباقاً عظيماً في فير جراوندز في (Louisiana Stakes). وكان أول سباق يخوضه منذ فترة ويبدو أنه خرج منه بحالة جيدة. “وقد أحرز تقدماً في أداء التمارين، وإذا استمر في ذلك التقدم فسيكون على قدر كبير من القوة في كأس السعودية. “لطالما اعتقدت أنه من جياد الفئة الأولى المميزة؛ لذا كان يهمنا ويهم جودمونت أن يحقق الفوز بأشواط الفئة الأولى ونضيفه إلى قائمة الفحول. “لقد فاز بشوط الفئة الأولى في (Haskell Stakes). وبعد (Haskell )، لم يكن ببساطة مستعداً ومنحناه الوقت الذي احتاجه. “لقد عاد أقوى وأكبر. فقد ركبه فلورنت (غيرو) وقال بعد أن عاد إنه أصبح من الجياد الأكثر نضجًا من الناحية الذهنية. وهذا يمنحنا ثقة كبيرة في المضي قدماً. “أعتقد أن المضمار سيكون جيداً. إنه جواد قادر على أن يؤدي الذي نريده له في السباق. وهو قادر على التكيف مع وتيرة السباق سواء كانت بطيئة أو سريعة. “إن سباق كأس السعودية الفئة الأولى ومسافته 1800 متر يتميز بكونه ذات دورة واحدة واحدة وهذا ليس شائعاً في أميركا، إذ إن بلمونت هي المكان الوحيد لخوض مايماثل هذا السباق، لكنني واثق بأنه سيكون قادراً على التكيف. “إن كأس السعودية يعتبر سباقًا جديداً حديث التواجد لكنه جذب اهتمام العالم بكامله دون شك. وقد أصبح من السباقات التي يتطلع الجميع للمشاركة فيها واذا استطعنا الفوز بهذا الكأس لصالح جودمونت فسيكون ذلك أمراً رائعاً”. وعلى الرغم من إنهاء ميدنايت بوربون للسباق متخلفاً عن ماندالون في (Louisiana Stakes) وفي (Kentucky Derby) العام الماضي، عندما مرّ بمرحلة متعثرة، يأمل ستيف آسموسن، مدرب ميدنايت بوربون، بأن يحقق نجم اسطبله الفوز في هذا السباق المهم؛ حيث لم يحالفه الحظ كثيراً في مسيرته. فقد سقط باكو لوبيز أرضاً حين تعرقل أثناء خوض التحدي في (Haskell Stakes) ويعتقد مدربه بأن لديه القدرة على أن يكون بطلاً. وقال اسموسن : “لديه مايميزه من القدرات ولم يستغلها بالكامل في هذه المرحلة. فلم يحقق النجاحات التي يتمتع بها فلديه قدرات كبيرة لكن جعبتنا الكثير لنفعله في المستقبل. “لا يزال في مرحلة النمو الجسدي والذهني الذي يؤهله باعتقادي لأن يصبح الجواد الأفضل تدريباً في العالم لهذا العام. “إنه يمضي في طريقه بالتدريج لكن موهبته حاضرة وأنا على يقين تام بأنه سيقدم أفضل ما عنده في كأس السعودية”. وقد امتطى الخيال جويل روزاريو ميدنايت بوربون في (Louisiana Stakes) وسيواصل ركوبه في كأس السعودية الفئة الأولى. وسيتعين عليه أن يثبت تميزه مع وجود ماندالون لكن اسموسن يرى بأن سباق الشهر الماضي سيعزز أمله في كسب السباق الكبير. وقال: “كان ذلك السباق مجرد استعداد لكأس السعودية. وقد خرج منه بحالة أفضل مما كان عليها سابقاً. إذ أتاح له التدرب بشكل جيد للغاية. “لقد لاحظت من التحضيرات التمهيدية لسباقه الأخير ومن حالته بعد السباق ومن أدائه منذ ذلك الحين بأننا نحرز تقدماً كبيراً. “إن الأرقام التي أحرزها على صعيد السرعة ممتازة جداً لأي جواد في العالم اثناء التدريبات . وليس علينا سوى أن نأمل أن نحقق النتيجة المنشودة. وسيحاول الجوادان الأميركيان انتزاع لقب كأس السعودية من الجواد” مشرف” الفائز في العام الماضي، الذي قال مدربه ثيدي غوسدن: إنه في حالة ممتازة قبيل خوضه لأغلى سباق في العالم.