طريقة عمل كب كيك اللوز بجوز الهند

نكهة كب كيك اللوز وجوز الهند هذه استوائية قليلاً ولا تقاوم تمامًا

المقادير اللازمة

للكب كيك

1 عبوة خليط الكيك الأبيض

1 كوب حليب جوز الهند

1/2 كوب زيت نباتي

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز

ملعقة صغيرة من الفانيليا

للكريمة

3/4 كوب سمن نباتي صلب

3/4 كوب زبدة طرية

6 أكواب سكر الحلويات

1/4 كوب حليب جوز الهند

1 ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز

فانيليا

كوب جوز هند مبشور

طريقة العمل

يسخن الفرن 350 درجة فهرنهايت

تحضر قوالب المافن مع أكواب الخبز

في وعاء كبير اخفقي خليط الكيك ، حليب جوز الهند ، الزيت النباتي ، البيض وخلاصة اللوز والفانيليا بالخلاط الكهربائي على سرعة منخفضة لمدة 30 ثانية

زيدي السرعة إلى المتوسطة مدة دقيقتين

قسمي الخليط بالتساوي بين أكواب الخبز مع ملء حوالي 1/2 ممتلئ

اخبزي لمدة 16-18 دقيقة أو حتى يتم إدخال عود أسنان في وسط الكب كيك ويخرج نظيفًا

تبرد في الصينية لمدة 5 دقائق

ثم إزاله الكب كيك من الصينية وتبرد تماما

للتزيين

في وعاء كبير ، اخفقي السمن والزبدة بالخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعمًا

يضاف السكر تدريجياً ، كوب واحد في كل مرة ويضرب جيداً بعد كل إضافة

أضيفي حليب جوز الهند وخلاصة اللوز والفانيليا

اضربي على سرعة متوسطة حتى يصبح خفيفًا ورقيقًا

اختياري

يمكن تحميص جوز الهند قبل تزيين الكب كيك

ضعي كريمة التزيين أو افرديها على الكب كيك

ضعي جوز الهند برفق على كريمة التزيين ويقدم