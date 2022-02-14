رصد الوضع الوبائي.. وإجراءات مناسبة وفقاً للمستجدات .. الصحة: انخفاض مؤشر الإصابات والحالات الحرجة

الرياض ـ البلاد

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك لجانًا ترصد وتراجع باستمرار الوضع الوبائي في المملكة، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للمستجدات.

وأوضح متحدث «الصحة»، في كلمته خلال مؤتمر الوزارة للكشف عن مستجدات كورونا: أمس بقوله علينا أن نشعر بالفخر في السعودية على ما قدمناه في مواجهة كورونا من إجراءات احترازية وإقبال على تلقي اللقاحات.

وأشار إلى أن تجدد الإصابة بمتحور أوميكرون من كورونا تكون أعلى لدى من لم يتلقوا اللقاح والأعراض عليهم تكون أشد ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن فرص الإصابة مجددًا بمتحور أوميكرون أعلى من المتحورات السابقة، مؤكدًا أن فترة الحضانة والإصابة بمتحور أوميكرون أقصر من بقية المتحورات.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المنحنى الوبائي يسجل انخفاضا في الإصابات اليومية والحالات الحرجة، متوقعًا استمراره. وأشار إلى أن فرص الإصابة مجددًا بمتحور أوميكرون أعلى من المتحورات السابقة، مؤكدًا أن فترة الحضانة والإصابة بمتحور أوميكرون أقصر من بقية المتحورات. إلى ذلك سجلت وزارة الصحة أمس (2136) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي (3482) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (1014) حالة, وحالتي وفاة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (728387) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (692001) حالة، والحالات النشطة (27413) حالة, ليصل إجمالي عدد الوفيات (8973) حالة “رحمهم الله جميعاً”. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). من جهته أوضح سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن التحصين بكافة الجرعات لا يعني التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل أماكن وأوضح متحدث «الموارد البشرية»، أن الوزارة تلقت 4640 بلاغا في شهر يناير 2022، للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. وأشار إلى أن نسب المحصنين بجرعتين وأكثر في القطاع العام بلغت 97 %، فيما بلغت في القطاع الخاص 95 %.