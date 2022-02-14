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بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل الفراولة المغطاة بالشوكولاتة

نيفين عباسaccess_time13 / رجب / 1443 هـ      14 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لا يوجد شيء لذيذ أو بسيط مثل الفراولة المغطاة بالشوكولاتة من السهل جدًا صنعها في المنزل لقضاء مناسبة خاصة أو عيد الحب أو عيد الأم

المقادير اللازمة

20 حبة فراولة
شوكولاتة مفرومة
شوكولاتة بيضاء أو لوز مفروم خشن

طريقة العمل

قومي بتبطين صينية الخبز بورق زبدة أو ورق شمع أو سيليكون
اغسلي الفراولة وجففيها بمنشفة ورقية
ثم اتركيها تجف في الهواء ودرجة حرارة الغرفة لمدة 20-30 دقيقة
تذوب الشوكولاتة بالكامل
ثم نرفعها عن النار وتقلب
اغمسي الفراولة في الشوكولاتة المذابة وحركيها حتي تتغطي
ثم ضعيها في اللوز المفروم او انتظري ان تتجمد وضعي خطوط من الشوكولاتة البيضاء عليها

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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