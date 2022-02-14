بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل الفراولة المغطاة بالشوكولاتة

لا يوجد شيء لذيذ أو بسيط مثل الفراولة المغطاة بالشوكولاتة من السهل جدًا صنعها في المنزل لقضاء مناسبة خاصة أو عيد الحب أو عيد الأم

المقادير اللازمة

20 حبة فراولة

شوكولاتة مفرومة

شوكولاتة بيضاء أو لوز مفروم خشن

طريقة العمل

قومي بتبطين صينية الخبز بورق زبدة أو ورق شمع أو سيليكون

اغسلي الفراولة وجففيها بمنشفة ورقية

ثم اتركيها تجف في الهواء ودرجة حرارة الغرفة لمدة 20-30 دقيقة

تذوب الشوكولاتة بالكامل

ثم نرفعها عن النار وتقلب

اغمسي الفراولة في الشوكولاتة المذابة وحركيها حتي تتغطي

ثم ضعيها في اللوز المفروم او انتظري ان تتجمد وضعي خطوط من الشوكولاتة البيضاء عليها