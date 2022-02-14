القصاص بجانٍ قتل مقيماً بطعنه بسكين في جدة

جدة : البلاد

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بمحافظة جدة حُكم القتل قصاصاً بـحسن شحات عبدالحق أحمد -مصري الجنسية- إثر اقدامه على قتل/ سعيد إبراهيم مصطفى علي -مصري الجنسية-، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.