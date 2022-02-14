الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 7.7 مليارات ريال

الرياض : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 175.54 نقطة ليقفل عند مستوى 12204.58 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 153 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تهامة، وأميانتيت، وأنابيب الشرق، والكابلات السعودية، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تنمية، وجدوى ريت السعودية، وإسمنت الشرقية، وإسمنت المدينة، وساكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 2.36%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وأنابيب الشرق، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأنابيب الشرق، والإنماء، والجزيرة، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 304.42 نقاط ليقفل عند مستوى 25105.77 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 158 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم تقاسمتها 6015 صفقة.