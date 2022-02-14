الرياضة اتحاد اليد يوقف مسابقاته 23 يوما

الدمام- حمودالزهراني

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم الاثنين اجتماعا الدوري في مقر الاتحاد بالرياض، برئاسة علي العليوات رئيس اللجنة، وذلك لإعادة جدولة المباريات المقبلة والنظر في أوقات وأماكن المباريات لكافة الفئات. حيث تقرر خلال الاجتماع إيقاف كافة المنافسات خلال الفترة من 01-23 مارس المقبل 2022 تنفيذاً لقرار اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لإقامة دورة الألعاب السعـودية خلال الفترة من 10-20 مارس. وستقوم لجنة المسابقات خلال الفترة المقبلة بإعادة ترتيب جدول المنافسات، مع مراعاة المشاركات القارية والدولية للمنتخبات السعودية، بالإضافة للمعسكرات المرتبطة بالمنتخب السعودي الأول الذي تنتظره 3 مشاركات على المستوى الآسيوي والدولي. حضر الاجتماع أعضاء لجنة المسابقات، فاخر غاشي وممدوح مريعاني وناصر السقـا وصالح الرميحي.