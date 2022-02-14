جدة : البلاد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، تعيين إبراهيم الحسيني رئيسًا تنفيذيًا لمنصة “إحسان”، خلفًا لعبدالعزيز الحمادي الذي تم فصله أمس.

ويمتلك الحسيني سجلًا من الخبرات ليس بالقصير، حيث تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لمنصة “إحسان” منذ عام 2021 وحتى الآن، كما عمل مدربا في برنامج مهارات الحوكمة في مسك المهارات بمؤسسة مسك الخيرية، ومديرا عاما للإدارة العامة للإشراف والحوكمة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الفترة من 2019 حتى 2021.

وسبق للحسيني العمل كمدير لمبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية بمكتب تحقيق الرؤية، كما شغل منصب المشرف على مشروع معايير حوكمة المنظمات غير الربحية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومدير مشاريع ومشرف في عدد من الجهات المانحة في المملكة.