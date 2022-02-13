7 مدن تتصدر إصابات كورونا .. واستشاري: تخفيف الاحترازات يحدده انخفاض الحالات الحرجة

الرياض ـ البلاد

قال استشاري الأمراض المعدية في مستشفى أبها، الدكتور طارق الأزرق، إن تخفيف الإجراءات الاحترازية لكورونا في المملكة يأتي بعد انخفاض عدد الحالات الحرجة. وأوضح استشاري الأمراض المعدية ، أنه يتم في المقام الأول النظر إلى عدد الحالات في العناية المركزة وليس عدد الإصابات العادية.

وأضاف أن معظم الحالات الحرجة والذين يبلغ عددهم نحو ألف حالة هم من غير مكتملي التحصين، مؤكدًا أن الجرعة الثالثة مهمة للوصول للمناعة المجتمعية.

وتابع الدكتور الأزرق قائلًا إن غالبية دول العالم خاصة الأوروبية، وصلت للمناعة المجتمعية والمملكة من ضمنها، وأن ظهور متحور أوميكرون جاء في وقت وصلت فيه هذه الدول إلى مناعة مجتمعية بتلقيح أكثر من 70 % من أفراد المجتمع بجرعتين، وهو ما ظهر في انخفاض أعداد الحالات الحرجة في السعودية مقارنة بعام 2020م. إلى ذلك أكدت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، تسجيل (2983) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (688,519) لافتة إلى أن منطقة الرياض تصدرت عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية،أمس حيث سجلت 643 إصابة من أصل 1726 إصابة. وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 643 إصابة في الرياض، و128 في جدة، و107 في الدمام، و81 في الهفوف، و64 في المدينة المنورة، و51 في مكة المكرمة، و32 في كل من: الطائف وجازان، و31 في حائل.

كما تم تسجيل 27 إصابة في بريدة، و22 في الخبر، و21 في حفر الباطن، و20 في تبوك، و17 في أبها، و16 في القطيف، و15 في كل من: الجبيل وصبيا، و14 في كل من: عرعر والرس والخرج.

وتسجيل 13 إصابة في كل من: نجران وعنيزة، و12 في كل من: الظهران ووادي الدواسر، و11 في كل من: رابغ وبيش، و10 في كل من: الباحة والدوادمي، و9 في كل من: خميس مشيط والقيصومة والخفجي.

فيما توزعت باقي الإصابات على مدن المملكة المختلفة. وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس ، أنه تم تسجيل 1726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 2983 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم إعطاء أكثر من 59.3 مليون جرعة لقاح.