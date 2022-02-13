وزير الطاقة يُدشن معرض «صنع في السعودية»

البلاد : متابعات

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة اليوم الأحد معرض صنع في السعودية، الظاهرة الصناعية الأكبر التي تستعرض فخرنا بمنتجاتنا وصناعاتنا المحليّة، بمشاركة أكثر من 150 شركة وطنية.

في معرض #صنع_في_السعودية نعيش قصة اكتمال الشوكولاته مع شريك الضيافة @aanidani.

سجّل الآن وعش قصصًا من الفخر 🔗:https://t.co/yfDYEaeJuj pic.twitter.com/5a9vzxC3Co — Saudi Made – صُنع في السعودية (@SaudiMade) February 13, 2022

معرض صنع في السعودية ينطلق تحت مظلة موسم الرياض ويمثّل ملتقًى ضخمًا جُهّز ليجمع أبرز الصناعات والخبرات السعودية، لإيصال المنتجات والمصنوعات السعودية إلى الريادة العالمية ويجعلها أقرب للمستهلكين وسوق الأعمال، كما يتيح للزوار اكتشاف التقنيات الجديدة والمبتكرة.

ويقدم المعرض عددًا من العروض الحية والفريدة، بمشاركة أكثر من 150 شركة، إضافةً إلى تنظيم أكثر من 15 ورشة عمل، وسط استضافة 30 متحاورًا للحديث عن خلاصة تجاربهم، وأبرز خطط نجاح التصنيع التي نفّذوها، لتكون شواهد حاضرة على رحلة التغيير التي تقودها المملكة في مجال الصناعة وتنمية الصادرات السعودية.

من إرثنا وثقافتنا، صناعتنا حاضرة بجودة في معرض #صنع_في_السعودية

سجّل الآن وعش قصصًا من الفخر🔗:https://t.co/yfDYEaeJuj pic.twitter.com/8dgzUwFzv9 — Saudi Made – صُنع في السعودية (@SaudiMade) February 13, 2022

وستتضمن أعمال المؤتمر وورش العمل المصاحبة للمعرض عددًا من حلقات النقاش والعروض المتنوعة، إضافةً إلى عدد من الخطوات الجادة المُتخذة لجعل المملكة العربية السعودية دولةً اقتصاديةً وصناعيةً رائدةً عالميًّا بحلول عام 2030.

وسيشهد المعرض عددًا من الفعاليات المصاحبة، كالمعارض الفنية، والمتاحف، والحرف، إضافةً إلى المشاركات المتنوعة للمهتمين بالمجالات الصناعية، والشغوفين بخياراتها وتطوراتها المستقبلية.

ويعد المعرض شاهدًا على التغيير، في رحلة فريدة من نوعها من التاريخ السعودي العريق، الذي يظهر أصول الضيافة والكرم، وفن الصناعات اليدوية، إلى جانب الصناعات المحلية والصادرات.