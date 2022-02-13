الإقتصاد

وزير الطاقة يُدشن معرض «صنع في السعودية»

صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1443 هـ      13 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة اليوم الأحد معرض صنع في السعودية، الظاهرة الصناعية الأكبر التي تستعرض فخرنا بمنتجاتنا وصناعاتنا المحليّة، بمشاركة أكثر من 150 شركة وطنية.

معرض صنع في السعودية ينطلق تحت مظلة موسم الرياض ويمثّل ملتقًى ضخمًا جُهّز ليجمع أبرز الصناعات والخبرات السعودية، لإيصال المنتجات والمصنوعات السعودية إلى الريادة العالمية ويجعلها أقرب للمستهلكين وسوق الأعمال، كما يتيح للزوار اكتشاف التقنيات الجديدة والمبتكرة.

ويقدم المعرض عددًا من العروض الحية والفريدة، بمشاركة أكثر من 150 شركة، إضافةً إلى تنظيم أكثر من 15 ورشة عمل، وسط استضافة 30 متحاورًا للحديث عن خلاصة تجاربهم، وأبرز خطط نجاح التصنيع التي نفّذوها، لتكون شواهد حاضرة على رحلة التغيير التي تقودها المملكة في مجال الصناعة وتنمية الصادرات السعودية.

وستتضمن أعمال المؤتمر وورش العمل المصاحبة للمعرض عددًا من حلقات النقاش والعروض المتنوعة، إضافةً إلى عدد من الخطوات الجادة المُتخذة لجعل المملكة العربية السعودية دولةً اقتصاديةً وصناعيةً رائدةً عالميًّا بحلول عام 2030.

وسيشهد المعرض عددًا من الفعاليات المصاحبة، كالمعارض الفنية، والمتاحف، والحرف، إضافةً إلى المشاركات المتنوعة للمهتمين بالمجالات الصناعية، والشغوفين بخياراتها وتطوراتها المستقبلية.

ويعد المعرض شاهدًا على التغيير، في رحلة فريدة من نوعها من التاريخ السعودي العريق، الذي يظهر أصول الضيافة والكرم، وفن الصناعات اليدوية، إلى جانب الصناعات المحلية والصادرات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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