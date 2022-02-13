هيئة الإذاعة والتلفزيون تحتفي باليوم العالمي للإذاعة

الرياض : البلاد

احتفت هيئة الإذاعة والتلفزيون بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة في نسخته الحادية عشرة، إلى جانب العديد من الإذاعات حول العالم، تحت شعار الإذاعة والثقة.

ودشّن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي اليوم بالتزامن مع الاحتفالية انطلاق إذاعة الإخبارية التي تعد أول إذاعة إخبارية في المملكة، كما ضمت الاحتفالية إطلاق دورات برامجية جديدة لمختلف الإذاعات السعودية، بالإضافة إلى إطلاق الهويات الموسيقية الجديدة، وتأتي هذه الانطلاقة للتوافق مع إستراتيجية تطوير الإذاعات المنبثقة عن الإستراتيجية الشاملة لتطوير محتوى هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتضم الدورات البرامجية الجديدة عدداً من الأسماء المميزة في تقديم البرامج المتنوعة، التي تخدم كافة شرائح المستمعين، حرصا على تلبية رغبات شرائح المجتمع المختلفة وفق الهوية المناسبة لكل إذاعة عبر الأثير، بينما تحفل قائمة إذاعة الإخبارية بعدد من التغطيات الإخبارية المتنوعة والمتجددة، حرصاً على إشباع النهم الإخباري للمتلقي.

يذكر أن مسيرة الإذاعات في المملكة جاءت مواكبة لحركة التطور المجتمعي، حيث لعبت الإذاعة دوراً مهما في نقل المعرفة للمواطن السعودي، وجعلته مواكباً للأحداث، المحلية والعالمية، منذ انطلاقتها قبل نحو 73 عامًا، ووثقت الإذاعات كل عهود النهضة التي عاشتها المملكة تحت قيادة الملوك – رحمهم الله – حتى قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي واصل مسيرة الخير والنماء.