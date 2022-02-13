هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق مشروع “رقمنة الكتب”

الرياض : البلاد

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم, إطلاق مشروع “رقمنة الكتب”، وهو عبارة عن منصة إلكترونية لاستقبال طلبات دور النشر السعودية والمؤلفين الراغبين بالنشر الذاتي لتحويل إصداراتهم إلى كتب رقمية بصيغ قانونية ملائمة للاستخدام على أجهزة القراءة ومتوائمة مع المنصات العالمية، وذلك وفقاً للمعايير التي حددتها الهيئة لقبول الطلبات، وستكون متاحة على الرابط https://engage.moc.gov.sa/digital_publishing/ .

وينتظر أن تسهم المبادرة التي تمتد إلى 5 سنوات في تنويع أوعية النشر مما سيؤدي إلى زيادة انتشار الكتاب العربي ووصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء ومن ضمنهم المصابون بالإعاقات البصرية وصعوبة القراءة.

وتأتي المبادرة في سياق جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتطوير قطاع النشر وتحويله إلى صناعة منتجة، مؤثرة محلياً وإقليمياً، وتصل إلى السوق العالمية من خلال جميع المنافذ المتاحة وفي مقدمتها النشر الرقمي.