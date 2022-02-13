“كوكوميلون” تدمج الترفيه بالتعليم للأطفال في “ونتروندرلاند”

الرياض : البلاد

تشهد فعالية “كوكوميلون” المخصصة للأطفال في منطقة “ونتروندرلاند” -إحدى مناطق موسم الرياض- إقبالًا كبيرًا من الزوار، وتحديدًا الأطفال، لما تحويه من مفاهيم جديدة للألعاب تستند على دمج التعليم بالترفيه، وذلك منذ افتتاح فعاليات المنطقة، إذ تُعد الفعالية مركزًا لرعاية الأطفال وحضانتهم.

وتتميز الفعالية بمحاكاة جوانب شخصية “كوكوميلون”، إذ يُتاح للأطفال من سنّ سنة حتى 6 سنوات خوض التجربة الكاملة لحياة الشخصية، بدءًا من تجربة العيش في المنزل، والذهاب للمدرسة والمزرعة، وصولًا إلى اللعب في الحديقة، حيث يمكن للزوار ترك أطفالهم تحت رعاية موظفات مدربات على الاهتمام بالصغار، في أجواء تتسم بالمرح والترفيه، فيما يواصل الأبوان رحلتهما في الألعاب والاستمتاع بفعاليات المنطقة.

وتقدم الفعالية للأطفال عددًا من المهارات والمعلومات أثناء وجودهم في الأكاديمية التعليمية لمركز “كوكوميلون” بمنطقة الصندوق السحري في “ونتروندرلاند”، وهي أكاديمية مخصصة لتعليم الأطفال وتنظيم المسابقات الترفيهية، إضافةً إلى احتوائها على حضانة وحديقة ومطبخ لتقديم الوجبات الخفيفة، ويمكن للأبوين أو أحدهما مرافقة أطفالهما داخل المركز.

كما تشمل عناصر الترفيه في عالم “كوكوميلون”، تمكين الأطفال من الالتقاء بأطفال آخرين واللعب معهم، والتسوق وشراء الألعاب، وممارسة ألعاب حركية وجماعية أخرى.

وتُعد منطقة “ونتروندرلاند” أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة في العالم، وتقام فعالياتها في الهواء الطلق، وتتضمن العديد من التجارب الفريدة، منها: المداخل ذات الأضواء التي تجذب الزوار، إضافة إلى الكابينات الشتوية التي تقدم المشروبات الساخنة والأطعمة المتنوعة من أنحاء العالم كافة، وتستقطب المنطقة المهتمين بالمغامرات والألعاب والمطاعم والتسوق، وذلك في مناطق الفرعية التابعة لها.