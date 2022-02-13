موجة باردة بالمملكة .. والحرارة صفر شمال البلاد

البلاد ـ عبد الهادي المالكي

تشهد المناطق الشمالية من المملكة موجة باردة بدأت منذ يوم أمس، حيث تسجل تلك المناطق درجات حرارة من صفر إلى 5 درجات، وبالتالي يتكون الصقيع.

وقال محلل الطقس عقيل القيل أن إنخفاض الحرارة يشمل منطقة تبوك والحدود الشمالية وحائل والجوف والمدينة المنورة، ومناطق الرياض والقصيم والشرقية بالموجة الباردة والصقيع. وأشار إلى أنه مع دخول الموجة الباردة ستكون الأجواء مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، بالإضافة إلى المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.

وإستطرد ، إن منطقة الرياض ستتعرض لكتلة هوائية قادمة، وإن درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 6 درجات مئوية اليوم الأحد. وذلك بسبب نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية وتقدم الكتلة الهوائية الباردة، والتي اثرت فعليا على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية. وتابع العقيل أن الكتلة الهوائية الباردة مستمرة في التقدم لتؤثر على جنوب منطقة الرياض، حتى المناطق الجنوبية الداخلية من المملكة. من ناحيته أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي أن منطقة الميدنة المنورة شهدت امس رياحا نشطة وأتربة مثارة شملت تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية. وتوقع المركز في تقريره انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والقصيم، والحدود الشمالية، والشرقية والرياض.

وأضاف أن السماء تكون غائمة جزئيا تتخللها سحب ممطرة قد تكون رعدية على شرق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة كذلك على مناطق شمال المملكة.