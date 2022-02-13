مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير بوابة الدرعية وهيئة المواصفات

الدرعية : البلاد

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بهدف إيجاد تعاون إستراتيجـي بينهما، بحكم مسؤولية هيئة تطوير بوابة الدرعية في الإشراف والتنظيم وتنمية المجتمع المحلي وتعزيز البنية الاقتصادية في منطقة الدرعية ومسؤولية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإصدار المواصفات القياسية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، وضمان جودة المنتجات الوطنية.

مثل الجانبين خلال التوقيع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، حيث سيعمل الطرفان بموجبها على التعاون في مجال تبادل المعلومات والدراسات والبحوث ومشاركة قائمة جهات تقويم المطابقة المقبولة ذات العلاقة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والاستفادة من المبادرات التي تخدم الموارد البشرية في المجالات المشتركة التي تحقق مستهدفات الطرفين، إلى جانب تنسيق حملات مشتركة لرفع وعي المستهلك فيما يخص المستهدفات، والتعاون في عمليات البحث والتطوير الخاصة بمعايير مواصفات المدن الذكية، والتعاون في مجال الجودة وتطبيقاتها.

ولفت إنزيريلو النظر إلى أن المذكرة تتسق مع توجهات الهيئة وأهدافها الطموحة الرامية إلى الإسهام الفاعل في إبراز العمق الثقافي للدرعية ودعم التنمية في مجتمعها المحلي، حيث سيتم تقديم الدعم لهيئة تطوير بوابة الدرعية من خلال الاستشارات الفنية والتأهيل والدورات التدريبية في مجالات اختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتعاون في مجال تطوير كود البناء السعودي وتطبيقاتها، إلى جانب وضع آلية تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن هيئة تطوير بوابة الدرعية ومن خلال الاتفاقيات التي تبرمها تولي أهمية كبيرة للتعاون مع جميع الجهات والقطاعات التي من شأنها تدعم مسيرة الهيئة وتمكنها من تحقيق دورها الحيوي في رفد مقومات التنمية في مجتمع الدرعية.

من جهته نوه معاليه بهذه الاتفاقية التي تدعم آفاق التعاون الإستراتيجي بين الجانبين، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك المبني على التعاون المعلوماتي، والمستند إلى الدراسات والبحوث المتخصصة، ودعم مسارات ومبادرات تنمية الموارد البشرية في جميع المجالات المشتركة بين الجانبين على نحو يحقق الغايات المنشودة.

وأكد حرص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تقديم كل ما من شأنه الإسهام في دعم مسار عمل هيئة تطوير بوابة الدرعية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وفي ضوء الأنظمة واللوائح المحددة، ومن ذلك تقديم الاستشارات الفنية في مجالات اختصاص الهيئة، لا سيما تلك المتعلقة بكود البناء السعودي، إلى جانب تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة.

وتعدّ الدرعية نواة الدولة السعودية الأولى، ومن المقرر أن يتضمن مشروع بوابة الدرعية عند اكتماله مجموعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتجارية والفندقية والتعليمية والمؤسسية والسكنية، من بينها 38 فندقًا ومجموعة متنوعة من المتاحف والمؤسسات الثقافية، إضافة إلى قلب نابض من الأسواق التجارية التي تتكامل مع مطل البجيري.