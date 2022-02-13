المحليات

ضبط 23 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم الحطب المحلي في أنشطة تجارية

صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1443 هـ      13 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (23) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (69) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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