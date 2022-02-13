الرياضة

ريال مدريد أول ناد يصل إلى 40 مليون متابع في تويتر

محمد ابو الوفاaccess_time12 / رجب / 1443 هـ      13 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مديد يصل إلى 40 مليون متابع في تويتر

أصبح ريال مدريد الإسباني أول نادٍ في العالم يتجاوز حاجز 40 مليون متابع في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” بحسب ما أعلن النادي الملكي.

كذلك كان نادي ريال مدريد أول من يتجاوز عتبة 10 ملايين متابع في منصتي “إنستغرام” و”فيسبوك” من بين المؤسسات الرياضية حول العالم.

ويمتلك العملاق ريال مدريد في المجمل 384 مليون متابع في جميع منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام.

أما منافسه برشلونة فلا يتخلف عنه كثيرًا، إذ يمتلك 38 مليون متابع في تويتر مقابل 5 ملايين متابع للقطب الثالث بالكرة الإسبانية أتلتيكو مدريد.

m.abo.elwafa

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