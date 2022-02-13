ريال مدريد أول ناد يصل إلى 40 مليون متابع في تويتر

أصبح ريال مدريد الإسباني أول نادٍ في العالم يتجاوز حاجز 40 مليون متابع في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” بحسب ما أعلن النادي الملكي.

كذلك كان نادي ريال مدريد أول من يتجاوز عتبة 10 ملايين متابع في منصتي “إنستغرام” و”فيسبوك” من بين المؤسسات الرياضية حول العالم.

ويمتلك العملاق ريال مدريد في المجمل 384 مليون متابع في جميع منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام.

أما منافسه برشلونة فلا يتخلف عنه كثيرًا، إذ يمتلك 38 مليون متابع في تويتر مقابل 5 ملايين متابع للقطب الثالث بالكرة الإسبانية أتلتيكو مدريد.