جدة: توقيع عقد تصريف الأمطار للهدى والأجاويد

جدة : البلاد

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عقد مشروع تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد بتكلفة إجمالية تقدر بـ 114.292.313مليون ريال، ومدة تنفيذ للمشروع تصل لـ 30 شهرا، ويأتي ذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروع هو تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد الواقعة بين طريق جيزان السريع وطريق مكة، ويشمل إنشاء وتنفيذ عبارات خرسانية صندوقية ومناهيل ومصائد تصريف مربوطة بقناة الخمرة، إضافة إلى تنفيذ حلول عاجلة لخفض منسوب المياه السطحية لبعض المناطق المتضررة.

وأضاف الزهراني أن مشروع تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد يهدف إلى خدمة مساحة تقدر بـ 24.04 كم2 والتي تشكل في معظمها مناطق سكنية، مبينا أن المنطقة تعاني من ارتفاع منسوب المياه السطحية، وجرى رصد تجمعات مائية في الأحياء والشوارع أثناء وبعد الحالات المطرية، كما أن تنفيذ هذا الجزء من برنامج تصريف مياه الأمطار يعد عنصرا مهما في حماية طريق جيزان جدة من خطورة تأثير جريان المياه المنقولة من الجهة الشرقية.