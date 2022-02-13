تجمع مكة الصحي الأول في مكافحة العدوى

مكة المكرمة ـ أحمد الأحمدي

حقق تجمع مكة المكرمة الصحي المركز الأول في نتائج المؤشر العام للتحول الصحي في المملكة لأقسام مكافحة العدوى بلغت ٩٤% وذلك حسب ما أظهرته نتائج المؤشر العام لمكافحة العدوى والتي شملت ٩ تجمعات وهي التجمع الأول والثاني والثالث لمنطقة الرياض – المدينة المنورة – مكة المكرمة – حائل – الأحساء – الشرقية و القصيم.

وتسعى الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية لدعم عملية التحول الصحي لأقسام مكافحة العدوى بالمملكة وذلك من خلال تنظيم وتوزيع مهام مكافحة العدوى في المديريات والتجمعات الصحية بما يتلاءم مع مرحلة التحول الصحي المؤسسي وضمان استمرار وتطوير أداء اقسام مكافحة العدوى وتقديم الدعم الفني والاستشاري لجميع مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة.

وتقوم آلية متابعة مؤشرات التحول الصحي لأقسام مكافحة العدوى عن طريق فريق مختص في الإدارة العامة لمكافحة العدوى مع المديريات العامة والمحافظات والتجمعات الصحية عبر قائمة تقييم مخصصة ومبنية على الاتفاقية المعتمدة لتوزيع المهام وإجراءات مكافحة العدوى خلال مرحلة التحول الصحي على جميع المستويات والهادفة إلى توضيح مناطق الضعف وتحسبينها ودعم نقاط القوة بالتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تجنب حدوث اضطراب في الاداء والوصول الى المؤشر ١٠٠% من ضمان استمرار أداء البرامج خلال مرحلة التحول الصحي.

وأوضح المؤشر العام للتحول الصحي بالمملكة عدد التجمعات الصحية المعتمدة بالتحول الصحي والتي بلغت ١٥ تجمع ٩ منها يحتوي على مجلس تنفيذي فعال ما نسبته ٦٠%، بينما أوضح المؤشر عدد ممثلي إدارة مكافحة العدوى بالتجمعات ٩ اشخاص ما نسبته ١٠٠% اي أنه يوجد ممثل لمكافحة العدوى لكل تجمع صحي فعال يحتوي مجلس تنفيذي فعال.