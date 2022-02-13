المحليات

الحيسوني: وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تعاملت مع الجائحة باحترافية عالية

صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1443 هـ      13 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
المسجد النبوي

تقرير / غدير عبدالله الطيار

جاء تجنيد المملكة العربية السعودية طاقاتها وكوادرها وامكاناتها لتوفير سبل الراحة والسلامة وتحقيق الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام وقاصديه من الزوار والمعتمرين منذ النداء الذي وجه به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من مكة حيث الاهتمام بزواره من جميع بقاع العالم حيث كان للمسجد النبوي دور كبير في ذلك حيث بلغ عدد ‏( 1,620,215 ) من تمكنوا من الصلاة في الروضة الشريفة خلال النصف الأول من هذا العام.

navigate_before
navigate_next

تطور ملحوظ

التقت (البلاد) بالوكيل المساعد للشؤون النسائية في المسجد النبوي الأستاذة سارة مقبل الحيسوني حيث قالت إن هذه الجهود لم تكن وليده اليوم ولكن تم التخطيط لها منذ سنوات وبفضل توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والنبوي وبمتابعة من وكيل الشؤون للمسجد الحرام والنبوي. وأكدت الحيسوني وجود تطور ملحوظ في نوعية الخدمات المقدمة للمسجد النبوي حيث نحرص على جانب التقانة والجودة المقدمة لزائرات المسجد.

navigate_before
navigate_next

خطط مدروسة

وشدد على حرصهم من أجل الوصول للتميز المؤسسي في جميع الخدمات موضحة أن الوكالة المساعدة للشؤون التنفيذية والميدانية النسائية تستقبل زائرات ومصليات المسجد النبوي، وزيارة الروضة الشريفة وفق الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامتهن، وأن استقبال الزائرات يتم وفق خطط مدروسة ينفذها كادر مسؤول وذو خبرة في التعامل مع الحشود.

navigate_before
navigate_next

احترافية عالية

وأبانت الحيسوني أن الرئاسة العامة للمسجد النبوي لها خمس وكالات وكل يعمل في مجاله بدقة متناهية ، مشيرةً إلى اهتمام  القائمين على المسجد وخاصه في ظل تفشي فيروس كورونا ، مؤكدة أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تعاملت  مع الجائحة باحترافية عالية من خلال تطبيق العديد من المعايير المهمة داخل المسجد النبوي وتم تطبيقها للزائرات بتوفير المعقمات والحرص على لبس الكمامات وتعقيم المسجد النبوي أكثر من 10 مرات في اليوم حيث طبقت وفق خطط وامور مدروسة لتحقيق الراحة والأمان لزائرات المسجد النبوي.

navigate_before
navigate_next

جدير بالذكر أن من يقصد المملكة سيلحظ كل عام تجديدًا وتميزًا في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، فالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية لراحة وخدمة ضيوف الرحمن تشهد تطورًا كبيرًا عامًا بعد عام، ما سيسهل على الزائرين  أداء صلاتهم  بيسر وسهولة وفي جو إيماني روحاني مبهر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *