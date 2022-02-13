العراق.. الإطاحة بالمسؤول عن اغتيالات ميسان

بغداد – البلاد

تمكنت قوات الأمن العراقية، من القبض على المسؤول عن العديد من عمليات الاغتيال والخطف في محافظة ميسان، وفقا لخلية الإعلام الأمني العراقية، التي قالت أمس (السبت)، إن “قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات ألقت القبض على المجرم حسن طراد غليم، المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان. وأضافت في بيان أن “المتهم مطلوب إلى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب”، مشيرة إلى أن “عملية إلقاء القبض عليه تمت في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح”. وشهدت محافظة ميسان في الآونة الأخيرة سلسلة اغتيالات، حيث قتل مجهولون قاضياً مختصاً بقضايا المخدرات وضابط في وزارة الداخلية.

في سياق متصل، اتفق وفدان من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي، على تهدئة التوتر الأمني في محافظة ميسان جنوبي العراق. جاء ذلك في بيان مشترك للوفدين صدر عقب اجتماعهما ضمن لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها مؤخراً، للكشف عن ملابسات أحداث قتل جرت في ميسان طالت الجانبين. وذكر البيان أنه “تم الاتفاق على إدانة واستنكار جميع أعمال القتل في محافظة ميسان، والاتفاق على دعم ومساندة القضاء والأجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور في فرض القانون والحد من الجريمة”، كما دعا البيان أهالي ميسان إلى “التحلي بالصبر وتفويت الفرصة على من يريد إثارة الفتنة”. قُتل أحد عناصر “سرايا السلام” الجناح المسلح للتيار الصدري على يد مجهولين في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان الأربعاء الماضي، كما اغتال مسلحون مجهولون السبت، القاضي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات في ميسان، وقبلها بيوم جرى اغتيال حسام العلياوي (المقرب من عصائب أهل الحق)، وهو رائد في شرطة المحافظة.