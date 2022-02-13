السعودي عابدي يختتم مشاركته التاريخية في” التزلج الألبي” بأولمبياد بكين الشتوية

جدة- محمود العوضي
اختتم فائق عابدي لاعب منتخبنا السعودي للتزلج الألبي مشاركته التاريخية في أولمبياد” بكين2022″ الشتوية، بحلوله في المركز الـ45 من بين 89 مشاركا، بعد أن حقق زمنا قدره 1:25.41 في الجولة الثانية والأخيرة من منافسات “التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة”.
وكان عابدي قد أنهى الجولة الأولى بعد أن حل في المركز الـ 51 من بين 89 مشاركا بزمن 1:21.44.
وأصبح عابدي أول لاعب سعودي وخليجي يشارك في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية من انطلاقها في أوّل نسخة عام 1924م.
وكان فائق عابدي قد تمكن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية.
ومنذ وصوله إلى بكين في 3 فبراير الجاري، استمر لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي بأداء تدريباته بشكل منتظم بقيادة مدربيه باتريس لوكاس ودانييل سان، استعدادًا للمشاركة التي يُنتظر أن يكتسب من خلالها فائق خبرة أولمبية جديدة تسهم في بناء مستقبل مختلف للرياضات الشتوية في المملكة.