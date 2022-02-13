الاحتفاء بيوم النمر العربي في «إكسبو»

البلاد ـ خالد بن مرضاح

سلط جناح المملكة المشارك في معرض “إكسبو 2020 دبي” الضوء على الخطر الذي يواجه النمر العربي أحد الفصائل المهددة بالانقراض، وتسليط الضوء على خطط المملكة للمحافظة على الطبيعة، خاصة الحيوانات المعرضة للانقراض، بوصفها ثروة يجب المحافظة عليها، وذلك في إطار احتفال الجناح بيوم النمر العربي، الذي يصادف 10 فبراير من كل عام، ليعكس أهمية الخطوات التي تمضي بها المملكة لترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة.

وبهذه المناسبة عرض جناح المملكة على شاشته الرقمية فيلماً توعوياً قصيراً باللغتين العربية والإنجليزية، يبين أهمية المحافظة على النمر العربي الذي يعد أحد أنواع القطط البرية التي تستوطن أرض المملكة، وتقدر الأعداد الموجودة منه حالياً بنحو 200 نمر فقط، حيث استطاع الفيلم التوعوي أن يلفت أنظار المئات من زوار الجناح إلى أهمية حمايته لدوره في حفظ التوازن الطبيعي. وكانت المملكة قد وضعت مجموعة متنوعة من المبادرات الهادفة إلى زيادة أعداد النمر العربي، بما في ذلك برنامج الإكثار من خلال مركز النمر العربي الذي تم إنشاؤه في محمية شرعان الطبيعية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، إلى جانب إطلاق المملكة للصندوق العالمي لحماية النمر العربي، الذي جاء ضمن قرار إطلاق مشروع محمية شرعان الطبيعية بمحافظة العلا.