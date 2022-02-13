أمير الشرقية يُدشن فعالية “ليالي ترميم”

الدمام : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري لجمعية ترميم بالإمارة اليوم، فعالية “ليالي ترميم” التي تنظمها جمعية ترميم بالمنطقة .

وأشاد سموه بما تقدمه جمعية ترميم من مشاريع لإعادة تأهيل وترميم منازل الأسر الأشد حاجة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة والشركات المتخصصة والمنفذة لمشاريع الترميم لتوفير بيئة سكنية آمنة للأسر المستفيدة.

وثمن توقيع عشر اتفاقيات بين الجمعية وعدد من الشركات؛ في مجالات الرعاية الرقمية ورعاية التطوع، والتوطين والتوظيف، وترميم المنازل، وترميم بيت خبرة، ومواد البناء، واستثمار اجتماعي، والترميم الإعلامي، إضافة إلى الاستشارات الهندسية.

كما تم تكريم الداعمين لمشاريع الجمعية وبرامجها ورعاة فعالية ليالي ترميم.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد الخالدي، أن هذه الفعالية تقام للعام الثاني على التوالي بعد نجاح النسخة الأولى، بهدف اطلاع أفراد المجتمع والشركات والمهتمين على دور الجمعية وأهدافها وبحث سبل التكامل مع هذه القطاعات في سبيل تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية.

يذكر أن فعالية “ليالي ترميم” تتكون من أربع مناطق رئيسية شملت؛ ديوانية ترميم وأركان رعاة الفعالية وداعميها، ومعرض ترميم الداخلي الذي يوضح أثر مشاريع ترميم وقصص ملهمة لأسر تغيرت حياتها بعد ترميم منازلها، ومركز سمايا للتطوع الإسكاني وفيه عرض لأبرز مبادرات المتطوعين المتميزة، وعرضًا لمنجزات التطوع في الأعوام السابقة ومركزًا لتدريب وتأهيل المتطوعين، إضافة إلى معرض للشركاء يسلط الضوء على مشاركتهم في مشاريع ترميم منازل الأسر الأشد حاجة والأثر النوعي العائد من هذه الشراكات.