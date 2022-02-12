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نصائح لممارسة الرياضة أثناء الحمل

نرمين عباسaccess_time11 / رجب / 1443 هـ      12 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

النشاط البدني المنتظم أثناء الحمل ليس له فوائد صحية فحسب ، بل يساعد أيضًا في تحضير الجسم للولادة

ومع ذلك ، من المهم تعديل أو اختيار برنامج تمرين مناسب لأن الحمل يؤثر على استجابة الجسم للتمرين

لا تحتاجي إلى إجهاد نفسك يجب أن يكون الهدف هو برنامج تمرين خفيف إلى معتدل ، ولكن إذا كنتِ تشعرين بالراحة ، يمكنك ممارسة المزيد من التمارين المكثفة

كقاعدة عامة ، يجب أن يسمح لك المستوى الخفيف إلى المتوسط بإجراء محادثة أثناء النشاط. كلما زادت كثافة التمرين ، كلما كان التحدث أكثر صعوبة.

للتمارين الخفيفة إلى المعتدلة ، اجعل هدفك من 2 إلى 5 ساعات أسبوعيًا (30 إلى 60 دقيقة معظم الأيام).

إذا كنت مرتاحًا لممارسة تمارين أكثر قوة ، فاستهدف 1¼ إلى 2 ساعة أسبوعيًا (15 إلى 30 دقيقة معظم الأيام).

ليس عليك القيام بتمارينك اليومية كلها في وقت واحد ؛ يمكنك تفريق روتينك طوال اليوم.

لكن مع تقدم حملك ، قد تحتاجين إلى الإبطاء

نصائح حول التمرين أثناء الحمل:

قومي دائمًا بالإحماء قبل التمرين ، ثم قومي بالتبريد بعد ذلك.
تجنبي التمارين الشاقة في الطقس الحار أو الرطب.
اشربي الكثير من الماء والسوائل الأخرى.
ارتدي ملابس مريحة ومناسبة – أحذية مناسبة وحمالة صدر داعمة وملابس فضفاضة.
إذا ذهبتي إلى فصول التمارين الرياضية ، فتأكدي من أن معلمك مؤهل بشكل صحيح ، وأنه يعلم أنك حامل وكم عدد أسابيع حملك.
قد ترغبي في تجربة السباحة لأن الماء سيدعم وزنك المتزايد
يُعد المشي تمرينًا رائعًا – فهو نشاط هوائي معتدل ولكن سيكون له ضغط ضئيل على مفاصلك من الخيارات الجيدة الأخرى التمارين الرياضية منخفضة التأثير وركوب الدراجات على دراجة ثابتة

nermin abbas

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