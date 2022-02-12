الرياضة

تشلسي يحقق مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1443 هـ      12 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان
تصوير- عبدالله الفهيدي
توج فريق تشلسي الإنجليزي بكأس العالم للأندية بعد فوزه الصعب في النهائي اليوم على بالميراس البرازيلي بنتيجة (2-1) بعد شوطين إضافيين. وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

سنحت أولى فرص اللقاء لمصلحة بالميراس الذي سدد لاعبه روني كرة خارج مرمى ميندي حارس تشلسي في الدقيقة السادسة، ورد (البلوز) بتسديدة لوكاكو التي أبعدها الدفاع (د 9)، وتحصل تشلسي على ركلة حرة سددها ماونت بجوار القائم (د 16)، وتلاعب دودو بدفاع بطل أوروبا وسدد كرة اعتلت المرمى (د 23)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

نجح تشلسي في تسجيل هدف التقدم بواسطة البلجيكي لوكاكو (د 55) لكن بالميراس أدرك التعادل من ركلة جزاء سجلها فيغا (د 64)، واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي ليلجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين.
وسجل الألماني هافيرتز هدف فوز تشلسي باللقب من جزائية (د 117)، ليمنح الفريق اللندني اللقب الأول في تاريخه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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