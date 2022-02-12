تشلسي يحقق مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه

جدة – هلال سلمان
تصوير- عبدالله الفهيدي
توج فريق تشلسي الإنجليزي بكأس العالم للأندية بعد فوزه الصعب في النهائي اليوم على بالميراس البرازيلي بنتيجة (2-1) بعد شوطين إضافيين. وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.
سنحت أولى فرص اللقاء لمصلحة بالميراس الذي سدد لاعبه روني كرة خارج مرمى ميندي حارس تشلسي في الدقيقة السادسة، ورد (البلوز) بتسديدة لوكاكو التي أبعدها الدفاع (د 9)، وتحصل تشلسي على ركلة حرة سددها ماونت بجوار القائم (د 16)، وتلاعب دودو بدفاع بطل أوروبا وسدد كرة اعتلت المرمى (د 23)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
نجح تشلسي في تسجيل هدف التقدم بواسطة البلجيكي لوكاكو (د 55) لكن بالميراس أدرك التعادل من ركلة جزاء سجلها فيغا (د 64)، واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي ليلجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين.
وسجل الألماني هافيرتز هدف فوز تشلسي باللقب من جزائية (د 117)، ليمنح الفريق اللندني اللقب الأول في تاريخه.