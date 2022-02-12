المحليات

تحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1443 هـ      12 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أصدر معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرارا بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل ، تُدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات وتقدم خدماتها بشكل رقمي -عن بعد- اعتبارًا من 15 / 8 /1443هـ .لتصبح أول محكمة إدارية رقمية .

ويسعى ديوان المظالم إلى تنفيذ أهم أهداف خطته الإستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله والمُضي قُدما في مواكبة ما تحث عليه القيادة الحكيمة ـ حفظها الله ـ وما تعيشه المملكة من تطور مذهل ومتسارع في مجالات رقمنة التعاملات والحوكمة ، وتعزيزِ كفاءة الإنفاق وتوفيرٍ للطاقات التشغيلية، والاستفادة من الكوادر البشرية بمهام متنوعة رقمية .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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