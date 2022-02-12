تحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية

الرياض : البلاد

أصدر معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرارا بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل ، تُدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات وتقدم خدماتها بشكل رقمي -عن بعد- اعتبارًا من 15 / 8 /1443هـ .لتصبح أول محكمة إدارية رقمية .

ويسعى ديوان المظالم إلى تنفيذ أهم أهداف خطته الإستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله والمُضي قُدما في مواكبة ما تحث عليه القيادة الحكيمة ـ حفظها الله ـ وما تعيشه المملكة من تطور مذهل ومتسارع في مجالات رقمنة التعاملات والحوكمة ، وتعزيزِ كفاءة الإنفاق وتوفيرٍ للطاقات التشغيلية، والاستفادة من الكوادر البشرية بمهام متنوعة رقمية .