بحضور الأميرة ريما بنت بندر.. فريق العلا يتوج ببطولة بولو الصحراء

الرياض – هاني البشر
توج عمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو، وعمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، فريق العلا بلقب بطولة بولو الصحراء، التي اختتمت اليوم السبت، على ملعب قرية الفرسان بالعلا، بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء تتويج العلا بعد فوزه على فريق ريتشارد ميل بنتيجة ٤/٥ في مباراة مثيرة تقدم فيها ريتشارد في الشوطين الأول والثاني، ليقلب العلا النتيجة في الشوطين الثالث والرابع ويخطف لقب النسخة الثانية من البطولة.
مثل العلا كل من الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان، ومحمد الحبتور والأرجنتيني أدولفو كامبياسو، فيما حقق ريتشارد ميل المركز الثاني، وكان قد حصل فريق بنتلي على المركز الثالث بعد فوزه على فريق السعودية ١/٣.
ونال الأمير سلمان بن منصور بن ناصر، لاعب السعودية جائزة أفضل لاعب واعد.
وتقام البطولة ضمن فعاليات شتاء طنطورة، بعد أن شارك فيها أبرز نجوم اللعبة في العالم يتقدمهم” كامبياسو وبابلو دونو وديفيد ستيلينج وخوان مارتن نيرو”.
من جهته، هنأ عمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو، الفائزين بالبطولة، والمستويات الكبيرة التي قدمتها الفرق، مقدما شكره للأمير بدر بن عبدالله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على دعم الاتحاد لنجاح البطولة.
وأوضح زيدان أن دور اتحاد البولو بدعم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، هو تطوير اللعبة ونشرها في المملكة، وتقديم كافة الإمكانات للاعبين، بإقامة مثل هذه البطولات، مشيداً بالنجاح الذي حققته النسخة الثانية من بولو الصحراء ومتطلعاً إلى تقديم الأفضل في البطولات القادمة.