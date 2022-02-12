بالصور.. أفضل 8 تطبيقات للتخلص من القلق

القلق أمر شائع للغاية ولكنه مع ذلك تجربة مزعجة للغاية. قد يعني القلق أن ليالي بلا نوم ، وفرص ضائعة ، والشعور بالمرض ، ونوبات الذعر التي يمكن أن تمنعك من الشعور بأنك كاملة

على سبيل المثال ، يمكنك تجربة أحد هذه التطبيقات للقلق لمساعدتك في التعامل مع الأعراض.

1- تطبيق Calm

النوم مهم لإدارة التوتر ، ولكنه أيضًا من أول الأشياء التي تصبح مشكلة عندما تشعر بالقلق

النوم والتأمل والاسترخاء بين يديك مع Calm ، وهو تطبيق مشهور لليقظة الذهنية

تعد هذه التأملات الموجهة مفيدة للمبتدئين والممارسين المتمرسين ، ويمكنك الاختيار عندما يتعلق الأمر بالمدة التي يمكنك تخصيصها للتطبيق كل يوم.

يوفر Calm ميزة تسجيل الوصول إلى الحالة المزاجية التي تتعقب حالتك المزاجية على مدار اليوم وتضع تقريرًا مخصصًا لحالتك المزاجية

في الإصدار المجاني ، يقدم التطبيق قدرًا محدودًا من التمارين الموجهة والصوت التأملي للمساعدة في تخفيف التوتر.

2- تطبيق Colorfy

Colorfy هو كتاب تلوين للبالغين تم إدخاله إلى العالم الرقمي من خلال مجموعة مختارة من الصور والمندالات للاختيار من بينها

أو خيار تحميل الرسومات التخطيطية الخاصة بك لتلوينها ، يمكنك قضاء ساعات في حالة تدفق أو تأمل مركّز من خلال هذا التطبيق

3- تطبيق Nature Sounds Relax and Sleep

تعد الأفكار المتسارعة والاجترار من السمات المميزة للقلق ، ولكن يمكنك الإبطاء ، والتنفس بعمق ، وتصفية أفكارك بالأصوات اللطيفة ومشاهد الطبيعة في هذا التطبيق.

من الرعد والمطر إلى طقطقة الحرائق وأصوات الطيور ، هناك شيء للجميع

اضبط مؤقت التطبيق للاستماع أثناء النوم برفق ، أو اضبط أحد المقطوعات الموسيقية كمنبه صباحي حتى تتمكن من بدء يومك بصوت هادئ.

تشير مراجعة أجريت عام 2019 إلى أن الاستماع إلى أصوات الطبيعة يمكن أن يساعد في تقليل التوتر ، لذلك قد يكون هذا التطبيق طريقة سهلة لتقليل قلقك.

معظم الميزات الموجودة في هذا التطبيق مجانية. ولكن مع عمليات الشراء لمرة واحدة ، يمكنك الوصول إلى المزيد من الأصوات.

4- تطبيق Shine

قد تختلف الطريقة التي تختبر بها وتعبّر عن القلق بناءً على خلفيتك الثقافية تم تصميم تطبيق Shine بواسطة Women of Color لمعالجة المخاوف الخاصة بمجتمعاتهن

يقدم التطبيق ممارسات التأمل والبودكاست ومكتبة صوتية ضخمة ومنتديات مجتمعية ، حتى تتمكن من العمل على إدارة قلقك بمفردك أو بدعم من الآخرين الذين لديهم خلفية مماثلة.

5- تطبيق Breathwrk

إذا كنت تعاني من القلق ، فربما تكون قد جربت تمرين التنفس أو تمرينين للمساعدة على تهدئة نفسك

يأخذ تطبيق Breathwrk علم تمارين التنفس إلى أبعد من ذلك من خلال تنظيم مجموعة من تمارين التنفس بناءً على هدفك: النوم ، والشعور بالاسترخاء ، والشعور بالحيوية ، أو تخفيف التوتر

يرشدك التطبيق إلى كيفية القيام بكل تمرين ويمكن أن يرسل لك تذكيرات يومية لتتذكر … حسنًا ، تنفس.

6- تطبيق AntiStress

هل تعرف مكعبات التململ هذه مع جميع الأدوات والأدوات الصغيرة عليها لإبقائك مشتتًا؟

تخيل تطبيقًا كاملاً مليئًا بهذه الأشياء الصغيرة التي تشتت الانتباه: هذا هو تطبيق AntiStress.

مع الألعاب الطائشة مثل فرقعة الفقاعات ، والمغازل ، والنقر بالقلم ، والنحت على الصابون ، وغير ذلك الكثير ، يعد هذا التطبيق أداة رائعة للمساعدة في إبعاد عقلك عما يجعلك قلقًا. أفضل جزء؟ هذا التطبيق مجاني تمامًا.

7- تطبيق Moodnotes

تتيح لك Moodnotes توثيق تجربتك بأكملها مع القلق بجميع أشكاله

مبني على تقنيات العلاج المعرفي السلوكي وعلم النفس الإيجابي ، يتيح لك هذا التطبيق فهم وإدارة تجربة القلق بأكملها.

لدى Moodnotes مجموعة واسعة من التقنيات لمساعدتك على إدارة قلقك

يمكنك التقاط صورة لوجهك لتصور حالتك المزاجية ، أو تدوين أفكارك في اللحظة التي تبدأ فيها بالشعور بالقلق ، أو قراءة المواد التعليمية التي تساعدك على الخروج من دائرة “فخاخ التفكير”.

8- تطبيق MindShift CBT

العلاج المعرفي السلوكي هو نوع من العلاج يركز على تحديد أنماط التفكير السلبية في محاولة للتعرف عليها وإعادة بنائها

MindShift CBT هو تطبيق يدعم مستخدمي العلاج المعرفي السلوكي من خلال توفير فحوصات الحالة المزاجية اليومية

وتأملات الاسترخاء واليقظة الموجهة ، ونصائح للتعامل مع القلق العام ، والقلق الاجتماعي ، والرهاب ، ونوبات الذعر ، والمزيد ، كل ذلك مجانًا.