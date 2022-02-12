المرأه صحة و عافية

بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل آيسنج السكر للبسكويت

نيفين عباسaccess_time11 / رجب / 1443 هـ      12 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تتكون تلك الوصفة هذه من 4 مكونات فقط ويتم تجميعها معًا في 5 دقائق كما أنها سهلة للمبتدئين

المقادير اللازمة

2 كوب سكر بودرة
1 1/2 ملعقة كبيرة شراب ذرة
2 ملاعق كبيرة حليب (حسب الحاجة)
1/2 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا (يمكن أيضًا استخدام مستخلص اللوز)
اختياري: ألوان طعام

طريقة العمل

اخفقي السكر البودرة مع شراب الذرة والحليب والفانيليا في وعاء

اخفقي حتى يصبح المزيج ناعمًا ولامعًا

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من الحليب في المرة الواحدة لجعل الحشوة متناسقة

قومي بتلوين كريمة التزيين بلون الطعام إذا رغبت في ذلك

ضعيه على البسكويت باستخدام سكين أو ملعقة أو كيس أو زجاجة

يزيين البسكويت حسب الرغبة

ثم اتركيه يتماسك قبل تخزينه

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *