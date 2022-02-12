بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل آيسنج السكر للبسكويت

تتكون تلك الوصفة هذه من 4 مكونات فقط ويتم تجميعها معًا في 5 دقائق كما أنها سهلة للمبتدئين

المقادير اللازمة

2 كوب سكر بودرة

1 1/2 ملعقة كبيرة شراب ذرة

2 ملاعق كبيرة حليب (حسب الحاجة)

1/2 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا (يمكن أيضًا استخدام مستخلص اللوز)

اختياري: ألوان طعام

طريقة العمل

اخفقي السكر البودرة مع شراب الذرة والحليب والفانيليا في وعاء

اخفقي حتى يصبح المزيج ناعمًا ولامعًا

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من الحليب في المرة الواحدة لجعل الحشوة متناسقة

قومي بتلوين كريمة التزيين بلون الطعام إذا رغبت في ذلك

ضعيه على البسكويت باستخدام سكين أو ملعقة أو كيس أو زجاجة

يزيين البسكويت حسب الرغبة

ثم اتركيه يتماسك قبل تخزينه