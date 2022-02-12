التعاون يكتسح الرائد في ديربي القصيم

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
حسم فريق التعاون ديربي القصيم بعدما حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه الرائد بنتيجة (3-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم “السبت”، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز المصري مصطفى فتحي الهدف الأول لصالح التعاون في الدقيقة 67، بعد اختراق متميز لدفاع الرائد، ثم سدد كرة “لوب” فوق حارس الرائد، لتستقر الكرة في الزاوية اليسرى.
وأضاف الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الثاني لصالح التعاون في الدقيقة 71، بعد استغلال ارتباك دفاعي أثناء محاولة إبعاد الكرة، ليسدد تاوامبا كرة قوية في الزاوية اليمنى.
وتابع مصطفى فتحي بالهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 84، بعد استغلال ارتداد الكرة من الحارس أثناء محاولة التصدي لتسديدة تاوامبا، ليتابع فتحي الكرة في الشباك.
وكان حكم المباراة قد احتسب ركلة جزاء لصالح التعاون أهدرها ليندر تاوامبا في الدقيقة 22. بتلك النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 21 نقطة، ليقفز 5 مراكز، ويحتل المركز الحادي عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع 5 انتصارات و6 تعادلات و9 هزائم.
فيما تجمد رصيد الرائد عند 25 نقطة، ليحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي، بواقع 7 انتصارات مقابل 4 تعادلات و9 هزائم.