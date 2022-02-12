صحة و عافية

احذر تناول هذه الوجبة قد يؤدي إلى نوبة قلبية!

فرناس حفظيaccess_time11 / رجب / 1443 هـ      12 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت دراسة حديثة أن تناول وجبة دسمة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنحو أربع مرات في غضون ساعتين من الاستهلاك.

كما يؤدي الإفراط في الأكل عندما تأكل إلى ما بعد نقصة الشعر بالشبع ، ما يتسبب في عمل الجسم لوقت إضافي من أجل دعم الجهاز الهضمي، كما تشير الدراسة أن الوجبات الثقيلة يمكن أن تكون بمثابة محفز تماما مثل المجهود البدني الشديد أو نوبة الغضب .

كما سلط الباحثون الضوء على عدة طريق يمكن للوجبات الثقيلة من خلالها أن تؤثر سلبا على القلب، وتكهنوا أيضا أن الوجبات الغنية بالدهون يمكن أن تؤدي إلى ضعف البطانة الداخلية للشرايين ، كما أن هذه الوجبات الدسمة تحتاج إلى طاقة أكبر أثناء الهضم وهو ما يضغط على كفاءة القلب .كما يؤدي ارتفاع الأنسلوين الناتج على تناول الوجبات الدسمة يؤثر على بطانة الأوعية الدموية المؤدية القلب.

vernas hefzy

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