صحة و عافية احذر تناول هذه الوجبة قد يؤدي إلى نوبة قلبية!

كشفت دراسة حديثة أن تناول وجبة دسمة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنحو أربع مرات في غضون ساعتين من الاستهلاك. كما يؤدي الإفراط في الأكل عندما تأكل إلى ما بعد نقصة الشعر بالشبع ، ما يتسبب في عمل الجسم لوقت إضافي من أجل دعم الجهاز الهضمي، كما تشير الدراسة أن الوجبات الثقيلة يمكن أن تكون بمثابة محفز تماما مثل المجهود البدني الشديد أو نوبة الغضب . كما سلط الباحثون الضوء على عدة طريق يمكن للوجبات الثقيلة من خلالها أن تؤثر سلبا على القلب، وتكهنوا أيضا أن الوجبات الغنية بالدهون يمكن أن تؤدي إلى ضعف البطانة الداخلية للشرايين ، كما أن هذه الوجبات الدسمة تحتاج إلى طاقة أكبر أثناء الهضم وهو ما يضغط على كفاءة القلب .كما يؤدي ارتفاع الأنسلوين الناتج على تناول الوجبات الدسمة يؤثر على بطانة الأوعية الدموية المؤدية القلب.