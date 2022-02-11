6.8 % نموًا بالناتج المحلي للمملكة

الرياض – البلاد

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2021م، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2021م ارتفاعًا بنسبة (6.8%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية في المملكة، قد حقق نموًّا إيجابيًّا بنسبة (5.0%) خلال الربع الرابع من عام 2021م مقارنةً بما كان عليه في نفس الربع من العام السابق 2020م.

وبحسب نتائج نشرة التقديرات السريعة، فقد حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية في المملكة نموًّا إيجابيًّا بنسبة (6.6%) خلال عام 2021م مقارنةً بما كان عليه في العام السابق (2020م)، مبينة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة قد حقَّق – بعد إجراء التعديلات الموسمية عليه – ارتفاعًا بلغت نسبته (1.6%) خلال الربع الرابع من عام 2021م مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام (2021م).